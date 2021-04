La tajante respuesta de la producción de "Casados con Hijos" tras las duras declaraciones de Érica Rivas: "Jamás se le dijo 'feminazi'"

A un año de su polémica salida del elenco de la versión teatral de "Casados con Hijos", Érica Rivas rompió el silencio en una entrevista y disparó contra Guillermo Francella.

En diálogo con Página 12, la actriz señaló que la echaron “por feminista” y afirmó sobre Francella, que también era el director de la comedia: “Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso”.

“Y lo que me salió fue decir: ‘Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más’”, añadió.

Y hablando del tema en "Intrusos", Rodrigo Lussich opinó: “No sé si Francella pedirá réplica pero a él lo están acusando de decirle ‘feminazi’”.

Luego, Paula Varela sumó información que le llegó desde el entorno de la producción de la obra, que quedó suspendida por la pandemia: “Tengo la palabra de la otra parte y lo único que te digo es que niegan esa palabra, dicen que jamás salió de ellos”, señalaron desmintiendo a Érica.

