Tajante respuesta de Mauricio D´Alessandro sobre el pedido de disculpas a Sandra Borghi

Sandra Borghi y Mauricio D'Alessandro, el abogado que representa a Matías Morla en la causa Maradona protagonizaron un furioso cruce al aire en Nosotros a la Mañana este lunes feriado. Convocado por el comunicado que emitieron Dalma y Gianinna Maradona contra Matías Morla, D'Alessandro disparó “No hay una sola imputación en la causa penal por la muerte de Maradona que diga que Morla era jefe de algo, es mentira eso”.

Esa respuesta vino después de que la periodista asegurase que “Las chicas reaccionan porque detrás de una investigación penal, empieza a aparecer el nombre de Morla como uno de los cerebros de todo lo que desató esa causa penal que tiene siete imputados. Es cierto que Morla aparece mencionado en todo esto como un supuesto jefe, no hay una causa penal que lo vincule a Morla. Esto es lo que despierta la indignación de las hijas de Maradona. No es que de la nada salieron a publicar este comunicado. Ellas están dolidas por las decisiones que tomaba Morla con la vida de Diego y que lo llevaron a su muerte”.

Claro que allí comenzaron cruzarse, y en medio de la gresca verbal Borghi repitió que dijo que si bien no hay imputación, “todos refieren que Morla era su jefe y era quien daba las indicaciones”. A partir de allí D'Alessandro desmintió a la periodista en sus dichos, asegurando "yo sé que vos hiciste un gran trabajo de eso, pero lo hiciste totalmente influenciada, porque recibiste de una de las partes la información parcializada y trabajaste sobre la base de una de las partes. Eso se vio reflejado”, disparó el abogado de Matías Morla.

“Me extraña que subestime tanto mi trabajo periodístico, me conoce bien. ¿Quiere que le cuente la cantidad de reuniones que tuve?”, le respondió la conductora. “No la subestimo, pero conmigo no la tuviste”, respondió D'Alessandro. “Yo estuve con los tres fiscales y sobradas reuniones con los tres fiscales de la investigación, ¿no le parece que me alcanza?”, sumó Borghi. “Le alcanzó para decir una mentira. Es una mentira que Morla sea jefe de una organización. Mentís, mentís descaradamente. No sé si son los fiscales lo que te lo dijeron”, aseguró D’Alessandro desatando una inesperada guerra mediática.

Sandra Borghi quiere que el abogado Mauricio D'Alessandro le pida disculpas

Después del terrible cruce que Sandra Borghi y el Dr. Mauricio D'Alessandro mantuvieron por el conflicto entre las hijas de Diego Maradona y Matías Morla, donde el abogado la acusó de mentir descaradamente, la periodista tomó una firme decisión: no permitir que manche su buen nombre.

Fue así que este martes, la conductora de 'Nosotros a la mañana' (eltrece) se tomó unos minutos dentro del programa y le habló directamente al letrado en cuestión. "Quiero decir algo antes de irnos del mundillo de los abogados", comenzó Borghi tras terminar un móvil con Fernando Burlando. "Quiero pedirle al doctor Mauricio D'Alessandro que, por favor, de alguna manera, me pida unas disculpas públicas, porque lo que pasó ayer (por el lunes) para mí, fue muy grave en mi condición de periodista", sentenció Sandra Borghi, muy seria.

"Él ayer me trató públicamente de mentirosa descarnada. Y la verdad es que en el transcurso del día lo estuve meditando mucho. Un jugador de fútbol vive de sus piernas, un médico vive de sus cirugías, un abogado vive de sus causas en los tribunales. Y los periodistas, de la credibilidad, doctor D'Alessandro", argumentó la periodista con un tono firme. "Así que le voy a pedir, por favor, doctor D'Alessandro, que en el transcurso del día, o cuando pueda, me pida las disculpas del caso por el agravio y por las injurias que yo recibí durante la entrevista que hicimos ayer", cerró la periodista antes de mandar la tanda publicitaria.

La respuesta de Mauricio D´Alessandro a Sandra Borghi

Primiciasya.com se puso en contacto con Mauricio D´Alessandro ante la exigencia de Sandra Borghi para que le pida disculpas. El abogado, quien se encuentra en Bariloche, respondió: "Yo no le voy a pedir disculpas públicas por dos razones. Una porque ella tiene mi teléfono, si quiere hablar no tiene que hablar a través de los medios, dos porque lo que yo dije es que ella dijo una mentira, dijo que Matías Morla era el jefe de una organización que llevó a la muerte a Maradona, y eso es mentira. Dijo además que estaba en el expediente y es mentira. Yo lo sigo sosteniendo, no puedo pedirle disculpas por eso. Como ella es una amiga, si ella necesita que yo le diga que le pido disculpas le puedo pedir disculpas por haberla hecho sentir mal, pero no por decir que ella dijo una mentira, y hay que dejarlo en claro y lo reafirmo, es mentira. Sobre los códigos de periodistas, dice que está en juego su credibilidad, yo también soy periodista y tengo carnet. También está en juego mi credibilidad. Y lo último es que ella se preguntó por qué yo soy abogado de Morla, debiera leer la Constitución Nacional donde dice que todo el mundo tiene derecho a tener un abogado, a título de qué ella me pregunta o me elige quiénes son mis clientes. ¿Yo le pregunto a ella con quién trabaja y dónde? No, es un problema de ella, cómo me va a decir a mí como parte de una descalificación cómo es mi cliente. Es una locura".

Y finalizó: "Lo que es una locura es cuando ella dice que el nombre de Matías Morla está en la causa como uno de los cerebos de todo lo que desató esa causa penal que es la muerte y tiene 7 imputados".