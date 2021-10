Se hizo eco de la carta: la sutil chicana de Maxi López a Mauro Icardi

El ex futbolista Maxi López tomó un párrafo en particular de la carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda Nara y que trascendió en público. Su llamativa historia en las redes.

En los últimos días se conocieron detalles de la carta que le escribió Mauro Icardi a Wanda Nara en el momento en que estuvieron a punto de separarse.

Fue luego del posteo que compartió la rubia en Instagram donde confirmó que se reconcilió con su marido tras el escándalo con La China Suárez.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo", precisó Wanda en Instagram.

Y añadió: "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo Mauro Icardi".

Lo cierto es que después se conocieron los fragmentos de esa carta en cuestión. Uno de los párrafos que Mauro le escribió a Wanda decía: “Lo material no me interesa nada y bien lo sabés. Lo sabés mejor que nadie. Todo lo que tengo te lo entregué a vos. Siendo millonario, yo me compro ropa en H&M y me pongo ropa de Amazon".

En este contexto, Maxi López apareció en escena con una sutil historia que subió a las redes donde se pueden ver a los tres hijos que López tuvo con la empresaria, Valentino, Constantino y Benedicto, caminando por un shopping.

El detalle que no pasó desapercibido para nadie fue que los chicos llevaban en sus manos bolsas de la marca H&M e incluso se ve el local de la empresa. ¡Qué palito!