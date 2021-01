El susto de Paula Trápani: "Me operaron y tenía una apendicitis gangrenosa"

Paula Trapani comenzó el 2021 con un susto que no esperaba: tuvo fuerte dolores, náuseas y diarrea y terminó internada durante 6 días en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro.

La panelista de "Hay que ver" relató cómo se enteró de su cuadro y explicó sobre el buen trato médico que derivó en una operación.

"Ahora estoy bien. Me pasó algo bastante insólito. Me agarró una peritonitis, algo que no es común a esta edad, de la nada, sorpresivo total. Empecé con un malestar, no pude dormir una noche, mucha náusea, diarrea, llamé al médico que viene a casa, me dio Buscapina inyectable, no me tomó la fiebre, medio que enmascaré los síntomas. Al día siguiente me fui a la guardia. No había estado en contacto con nadie de sospecho de COVID, tampoco levanté fiebre. Cuando llegué al sanatorio me hicieron una ecografía y salió lo del apéndice. Después como levanté fiebre por protocolo me hisoparo. Era virgen de hisopado (se ríe) dio negativo. Me lo dieron después de la cirugía", dijo en charla con Fernanda Iglesias en el programa "Esto no es Hollywood" de Mucha Radio.

Y agregó: "La verdad es que la apendicitis es simple la cirugía. Hasta que no te abren no sabés. Levanté fiebre muy de repente. Ahí sospecharon y me mandaron a cirugía. Cuando abrieron me encontraron el peor panorama: apendicitis gangrenosa. La palabra suena horrenda. Hicieron una limpieza, me dejaron un drenaje durante 6 días internada de la nada. Yo había ido a una guardia. Estoy como en shock".

Sobre los cuidados que tuvo que tener por la pandemia del COVID, Trapani confió: "Es un poco más complicado, me operé en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro. Una vez que te da negativo me pusieron en el piso no COVID. Estaba aislado. Me podían visitar una vez que me dio negativo".

