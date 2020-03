Susana sigue contando detalles de sus días de cuarentena: "Tiré todos los remedios que tenía vencidos"

Susana Giménez lleva a cabo el aislamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus y en este tiempo dentro de su casa hasta se animó a cocinar por primera vez.

"¿Vos querés saber qué hago yo en casa? Hoy hice de todo. Uno tiene que planear un schedule (calendario) casero. Te levantas a tal hora, te bañás, te ponés las cremas, lees el diario, ves los teléfono y voy a la computadora", contó la diva en el audio que se compartió en "Nosotros a la mañana".

Y añadió: "También juego a muchos juegos en la computadora, estoy leyendo y me dio por limpiar, por tirar todas las cosas que uno guarda al cohete".

"Me hice un café, que no me salía. Me gasté toda la caja de café. Se me arrugaban todas las cositas (cápsulas) y el café no salía. Al final me salió, pero gasté como 10. ¡Y no lo vas a poder creer! Yo tampoco; porque hice un pollo. Está en el horno. Me dijeron que lo ponga una hora y 45 minutos. Yo no sabía prender el horno. Esperé que bajara Diolinda, que trabaja conmigo, vive acá y no se fue a su casa. Estamos las dos. Entonces, cuando bajó, me prendió el horno. A mí me daba miedo el horno", relató con el humor que la caracteriza.

LEER MÁS ¡Lo que hace la cuarentena obligatoria! Susana Giménez hizo por primera vez pollo al horno

Asimismo, Susana reflexionó sobre la pandemia: "Tengo la leve esperanza de que esto va a ir apagándose, van a ir bajando los números de infectados. Por suerte tenemos los ejemplos de Italia y España para saber qué tenemos que hacer. Ellos tuvieron la desgracia de caer tanto, tanto. El bicho pasó de China a Italia, de esa manera. Después a España. Esto es una lucha con un enemigo invisible”.

Y en la tarde del miércoles, la animadora dio más detalles en su cuenta de Instagram: "No saben todo lo que estoy haciendo en casa!! 1-Tiré todos los remedios que tenía vencidos!!!! 2-Saque la ropa que ya no uso más…👗 3-Como quedó más lugar en el vestidor, reordené cajones y estantes.👠 4- Reorganicé la bijouterie (Cada vez que buscaba algo tenía que abrir todo para encontrarlo). 5- Limpié mi compu de mails y archivos que no necesito más.💻 6- Estoy aprendiendo a cocinar…��‍🍳". Una diva total...

LEER MÁS Susana Giménez dio detalles de cómo se cuidará en la cuarentena: “No quiero subir ni un kilo"