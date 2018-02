Susana Romero: "Fui víctima de abuso sexual y siento que hoy se está mezclando todo"

Debo decir", el ciclo de Novaresio por AméricaTV, la actriz Susana Romero confesó ser víctima de abuso sexual a los 6 años, por parte de su tío. El domingo pasado en ", el ciclo depor, la actrizconfesó ser víctima de abuso sexual a los 6 años, por parte de su tío.





PrimiciasYa se contactó con ella para que amplíe su relato y comente qué le parece esta oportuna ola de denuncias de acosos y abusos que realizan mujeres famosas sobre hombres que abusaron de su posición.





"Mi familia hoy en día son mis dos hijas, mis padres ya no están. Somos nosotras tres solas. A partir de los 7 años de ellas, que hoy tienen 25, les fui contando la historia de mi vida. Y empecé a contarles lo que vivió su mamá. Sentí que tenía que protegerlas de alguna manera. Ellas lo entendieron, fueron creciendo y me fueron haciendo más preguntas, dentro de lo que se podía, yo contestaba. Cuando fueron más grandes, les seguí contando con lujo de detalles. Era una manera de cuidarlas. Soy protectora con las personas que quiero, pero con mis hijas especialmente", comenzó.





Y agregó: "Me daba mucho miedo que les pase algo similar. Nunca las dejé solas, ni con nadie. Por eso me alejé de los medios. Era la única arma de defensa que ellas iban a tener. A esa edad, quedás con un trauma que es difícil solucionar, se lleva como un estigma durante toda tu vida. Lo entendieron y gracias a la protección que les di, ellas me confían todo. Cada cosa que había o que hay, me las cuentan".





"Ambas están en pareja, una vive en Buenos Aires y la otra casi que vive en París, se puso de novia con un chico estadounidense. Estuvimos reunidos y los conocí. No se sorprendieron por lo que conté, ellas conocen todo de mí. En 2007 escribí un libro autobiográfico y en ese momento, fue una catarsis. Cuando se editó el libro, hubo algún periodista que lo leyó y sacó el tema", manifestó la artista.





Luego, se metió de lleno en el debate de esta semana: el feminismo. "No soy feminista, el hombre y la mujer tienen que ir de la misma manera. Esto genera una brecha entre el hombre y la mujer aún más grande. Siempre voy a defender a la mujer, tengo dos hijas. Si sos un hombre feminista, y en una nota no me dejás hablar, y me atacás, ¿qué clase de hombre feminista sos? Sietecase me trató así toda la nota. No me gustan los extremos, me gusta que las cosas sean iguales. Hay una diferencia entre abuso y violación, entre acoso y abuso... Se está mezclando todo. Eso me pone frenética. Yo sé lo que es un abuso. Estoy a favor de las denuncias siempre que tengan un aval", dijo.