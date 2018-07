Susana Roccasalvo con todo contra Yanina Latorre: "Su gran problema es psicológico, su mitomanía"

Susana Roccasalvo y Yanina Latorre mantienen desde hace años un picante enfrentamiento mediático. Por esto, y ante la vigencia de las diferencias entre ambas, la conductora de "Implacables", El Nueve, habló del tema el sábado en su programa. mantienen desde hace años un picante enfrentamiento mediático. Por esto, y ante la vigencia de las diferencias entre ambas, la conductora dehabló del tema el sábado en su programa.





"Me voy a tomar cinco minutos de licencia para tocar un tema... a mí no me gusta hablar de mi vida privada y siempre trato de mantener un perfil bajo, pero en la semana me hicieron una nota para un programa radial de espectáculos (El Show del Espectáculo) y mencionaron a personas que habían trabajado conmigo", comenzó Roccasalvo.

"Traté de gambetear de la mejor forma posible la nota, pero entre las preguntas estaba el nombre de la señora Yanina Latorre y dije que no trabajaría nunca más con ella, pero en el programa en donde trabaja le dan el espacio para que ella abra esa cloaca que tiene y me descalifique como mujer y profesional", continuó.





Y agregó fuerte: "Su gran problema es psicológico, su mitomanía. La mentira forma la parte de su vida y entre las tantas cosas que le vengo aguantando hace meses ella dijo que yo estoy enojada con ella porque no me quiso vender un departamento. Voy a contar la verdad para poner un punto final. Es cierto que cuando murió mi marido yo estaba desesperada por irme de la casa y empecé a buscar un departamento por la zona de Las Cañitas. Entonces me cuentan que Yanina Latorre tenía dos departamentos en la calle Eslovenia. Inmediatamente, la llamo y ella me dice 'hablo con Diego (Latorre, su esposo) y te llamo', pero nunca más me llamó".

"Insisto con mensajes de texto y nunca me contestó. Estaba desesperada por irme y mi escribano me averiguaba de diferentes departamentos. Estos dos inmuebles de la calle Eslovenia la señora Latorre los tenía, hasta 2017, en negro, sin declarar a la AFIP. Y peor, sin escrituras. Era un edificio nuevo y no lo habían declarado. Mi escribano me dijo 'en vez de mudarte vas a comprarte un problema'. Por eso no pude comprarlo", afirmó Susana.





Y cerró: "Con esto voy a dar un punto final porque vamos a pasar a otro plano y aunque esto lo sé hace dos años y pico no lo contaba porque me dedico a hacer espectáculos de famosos... A partir de este momento no voy a hablar más de ella y voy a tomar las medidas pertinentes para ponerle un freno a la señora Latorre y quienes le permiten el espacio para que me ofenda. Bah, me ofendería si fuera un par, pero vamos a ponerle un límite a ella y a quienes le ponen un micrófono".