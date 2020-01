Este miércoles se supo que Susana Roccasalvo le iniciará acciones legales a Ángel De Brito por un fuerte comentario en vivo que hizo en "LAM".

"Si vos me preguntás, '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo te puedo decir con quién. Toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería", exclamó el conductor mientras debatía con sus angelitas el enfrentamiento entre Jorge Rial y Luis Ventura.

"Yo me entero de esto a través de mi propia hija (Belén), que no es lo mismo que cuando me mandan un mensaje de WhatsApp o un audio. Entonces llamé al Dr. Dragani, mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada. Cada uno se hace cargo frente a un medio de comunicación de lo que opina del otro. Y si el otro está cansado de escuchar, o le ofendió, o le dolió… cada uno se maneja de la forma que corresponde", contó la conductora de "Implacables" en "Siempre Show".

Y el panelista del ciclo que se emite por Ciudad Magazine, Martín Salwe, hizo escuchar un audio del letrado dando detalles de la causa que le iniciará a De Brito: "Contra Ángel le vamos a hacer una acción penal por injurias, ya certificamos el tape de hoy a la mañana y además vamos a hacer una acción por daños y perjuicios. También vamos a iniciar un bozal legal, una medida cautelar".

Por último, Susana se mostró muy molesta con las palabras del conductor de El Trece y remarcó: "En su programa se estaba hablando de Jorge Rial y Luis Ventura. ¿Qué tengo que ver con ellos? Eso fue con animosidad. Si después quiere cambiar la cosa como que fue un ‘chiste’ o es ‘humor’, mejor que haga chistes para los artistas que hacen humor".

