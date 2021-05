Susana Roccasalvo habló de la demanda penal a Lío Pecoraro: "La justicia lo declaró en rebeldía pero yo..."

Durante el 2020 y en plena primera ola de COVID-19, Susana Roccasalvo empezó a salir al aire desde su casa para cuidarse y no contraer el virus.

La conductora de Implacables (El Nueve) usaba su dispositivo celular para transmitir pero en reiteradas ocasiones empezó a recibir llamados telefónicos que cortaban su salida al aire.

Según declaró la rubia, esas llamadas fueron realizadas por el periodista Lío Pecoraro, compañero de pantalla, pero hombre enemistado con Roccasalvo por su vínculo de amistad con Fernando Piagio, quien terminó muy mal con la rubia en otro programa.

Susana Roccasalvo realizó una denuncia penal y todo trunco cuando Lío se enfermó de leucemia.

"Lío Pecoraro está en rebeldía con la justicia, tenían que irlo a buscar y en el medio le diagnosticaron su problema de salud, y entonces frenamos todo", dijo Susana en charla con Fernanda Iglesias en su programa Esto no es Hollywood que sale por Mucha Radio.

Y agregó: "La justicia resolvió a partir de las pruebas que él era el responsable y que las llamadas venían de su casa".

Y remató: "La fiscalía me dio la opción de cuando pase sus problemas de salud, yo tenga la opción de abrir la causa. Pero a mí ya no me importa. para mi ya es un tema cerrado".