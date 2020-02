Susana sobre la muerte de Sofía Neiman: "Es de locos, parece cinematográfico"

La muerte de la relacionista pública Sofía Neiman conmovió al mundo del espectáculo. Amiga íntima de Marcela Tinayre, de Nacho Viale y conocida de otras figuras, como Paula Chaves, la China Suárez y modelos, su abrupto final dejó sorprendido al ambiente artístico, y Susana Giménez no fue ajena.

"Es horrible. No lo podemos creer. Esta mañana Mercedes me abrió la puerta del cuarto tempranísimo y cuando me dijo que había muerto Sofía creí que me agarraba un shock también”, dijo la diva en el programa "El run run del espectáculo" (Crónica TV).

“Sofía fue una gran amiga, una mujer fantástica, trabajadora, luchadora. Siempre pensando en su familia, una madre increíble y ahora estaba loca por sus nietos”, agregó.

“Es una cosa de locos, parece cinematográfica. Es espantoso. Ellos se deben quedado sin poder creerlo”, continuó. Luego se refirió a la cena con amigos en una casa de Punta del Este. "Al principio cuando llegó dijo que tenía una contractura que la tenía loca, como tenemos todos. Después dijo que le dolía la mandíbula. Estuvimos googleando sobre este tipo de ataques y mencionan lo de la mandíbula”, contó.

