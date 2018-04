La conductora pidió la palabra vía teléfono en la mesa de Chiquita y le pidió perdón a Laurita: "Me salió eso y te pido disculpas", expresó Su.

"Se armó un conventillo con lo que dije. Me estaban volviendo loca los periodistas. Me preguntan por Laurita y dije '¿quién es?' Por supuesto que sabía, pero no sé por qué me salió así", agregó la diva de los teléfonos.





Fernández es la reemplazante de Griselda Siciliani en el espectáculo "Sugar". El video. Embed



llamó en vivo a Laurita Fernández , que se encontraba en la mesa de Mirtha Legrand