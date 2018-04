Susana sobre la posibilidad de hacer teatro en 2019: "Por ahora no hay nada cerrado"

Susana Giménez volvería a subirse a las tablas luego del éxito de "Piel de judas" en 2015, y nuevamente con producción de Gustavo Yankelevich. Hace unos días, se dijo quevolvería a subirse a las tablas luego del éxito deen 2015, y nuevamente con producción de





"El proyecto está avanzado", señaló el productor en una con Clarín Espectáculos donde remarcó: "Es algo firme que Susana vuelva a hacer teatro". "Hasta ya tenemos la obra, pero no te voy a decir cuál es", destacó.





"Sugar", ahora con el protagónico de Laurita Fernández, donde la diva ya no figuraba como presentadora del espectáculo. La noticia del regreso a las tablas de Susana se conoció tras el reestreno de, ahora con el protagónico de, donde la diva ya no figuraba como presentadora del espectáculo.





En ese sentido, Yankelevich aclaró que Giménez este año no integró la comunicación de "Sugar" pero continúa siendo productora y socia. "Hay que darle aire. Es por eso que yo la saqué de la presentación de Sugar", explicó.





Lo cierto es que Susana regresó esta mañana al país, tras su viaje a Nueva York, y puso en duda que vuelva a las tablas: "Por ahora no hay nada definido, estamos hablando. Pero no pasa nada... vamos a ver. Realmente no hay nada concreto", dijo en una nota con LAM.