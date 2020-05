Susana habló desde Uruguay: "Los presos están en la calle y... ¿nosotros vamos a estar presos?"

La diva de Telefe rompió el silencio tras conocerse la noticia de su viaje a Uruguay el pasado sábado en un vuelo privado autorizado por la ANAC (la Administración Nacional de Aviación Civil).

La noticia salió a modo de "último momento" en Más que noticias, el programa de Mauro Viale en A24, donde explicaron que el viaje de la conductora tuvo como destino el aeropuerto de Montevideo y se realizó a través de un vuelo privado.

La ANAC (la Administración Nacional de Aviación Civil) autorizó el vuelo de Susana a pesar de que los únicos vuelos habilitados en estos tiempos son los del tipo sanitario, los que llevan funcionarios y los que se usan para el transporte de cargas, entre otras excepciones.

Según trascendió en el programa de Mauro, Susana pudo viajar porque estaría tramitando su residencia en el Uruguay. "El detalle del viaje dice lo siguiente: traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay", leyó el periodista Lucio Di Matteo.

Ante la polémica generada en redes sociales, Susana habló con la señal Todo Noticias y en charla con el periodista Nicolás Wiñazki dejó bastantes frases polémicas y planteó un desacuerdo con la prolongación de la cuarentena.

"¡10 semanas!", exclamó al conocerse la noticia de la duración de la "montaña de casos" de coronavirus en nuestro país. Y enfatizó: "¡No me digas que después no puedo volver a mi casa por ahí sí que me mato!".

"Espero que hagan algo. Da la impresión que en el mundo están corriendo de un lado al otro y nadie sabe nada. Uno dice que si te inyectás vitamina B-12 te curás, hay dos cosas que están funcionando en antibióticos, por lo general la gente que ha fallecido tenía otra dolencia, la mayoría, porque se han salvado muchos y ahora están inmunizados", afirmó Susana.

Consultada por los dichos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo que si es necesario cierra edificios y countries, la diva fue lapidaria: "Él dice... eso no lo va a lograr, los presos están en la calle y... ¿nosotros vamos a estar presos? Estamos todos locos. Esto enloquece a la gente, la gente se asusta, es muy débil y empiezan a llorar".

