Susana tras haber tratado de "estúpida" a Nicole: "Ella me llamó y me dijo..."

Susana Giménez habló con varios medios luego del escándalo que se desató por su repentino viaje a Uruguay en medio de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional.

Pero en diálogo con "LAM", la diva retomó también otro de los temas que la tuvo en boca de todos hace unos días, que fue la adopción de su perrita Rita.

Lo cierto es que dos semanas más tarde, la convivencia no fue cómo la diva se imaginaba y decidió devolver a Rita al criadero por un tiempo.

La decisión de Susana generó polémica y recibió críticas de algunas figuras, siendo Nicole Neumann la que terminó protagonizando un duro enfrentamiento con la animadora de Telefe.

Ángel de Brito, en comunicación con Giménez, trajo el tema de sus escándalos, a lo que ella señaló: "Salgo a aclarar lo que me importa, nada más. El otro día aclaré lo del perro porque lo peor que me pueden decir que devolví un perro, que el perro no se cambia, que el perro no es una cartera. Es lo peor que me pueden decir porque para mí mis perros son mis hijos".

"La gente es buena, lo que opinan mal son los periodistas", agregó Susana. Tras sus dichos, el conductor del Trece señaló: "No, fue Nicole, no fueron los periodistas".

"No quiero hablar más pobre porque le dije estúpida. Después me llamó y me dijo yo no dije eso, te admiro, te admiré toda la vida. La verdad que estuvo bien. Vos ves cómo es la prensa, vos llegás y te dicen decí esto, o mata a esta, o al otro, y bueno es así. Pero me dio bronca porque ella sabe muy bien lo que siento por los animales", señaló Su luego sobre su charla íntima con Neumann, dejando atrás la pelea.

