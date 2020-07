Susana Giménez sobre su vuelta a la TV: "Estamos esperando a que pase este año espantoso"

La diva le aseguró a PrimciasYa.com que este año no hará televisión debido a la pandemia por coronavirus. Su palabra.

En las ultimas horas, se supo que el clásico programa de Susana Giménez dejaría de existir. Al menos, en su formato tradicional. La diva regresará a la pantalla de Telefe, pero con un estilo totalmente renovado y que buscará atrapar a la audiencia en épocas que las plataformas streaming se llevan gran parte del público.

Según informó Clarín, el formato que se compró para Su es "Game of Games", una emisión norteamericana conducida por Ellen DeGeneres (ver video) y que consta de una escenografía imponente.

Los directivos del canal de las pelotas eligieron este formato, que será propuesto a los anunciantes comerciales para comenzar a girar la rueda.

Se estima que Susana conduzca este ciclo que constará de juegos arriesgados, en el que se deberán mostrar diferentes habilidades.

Tanto las actividades principales como las periféricas estarán en un mega-estudio que será el doble de lo que es un estudio habitual, ubicado en la zona de Martínez.

De acuerdo a lo observado en el formato norteamericano, se requiere de mucho espacio, de escenarios giratorios y de alta tecnología.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Susana aclaró que este año no hará televisión y que recién lo hará en el 2021: "Todavía no sé nada qué pasará, estamos esperando que pase este año espantoso. Es un año muy duro y más para hacer televisión".

Luego, sin querer ahondar sobre el nuevo formato que hará, se mostró feliz por lo de la vacuna de Oxford contra el COVID-19: "Todavía no he hablado con el canal sobre eso, en este momento todos festejando lo de la VACUNA, no hay otro tema".

