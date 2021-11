Susana Giménez volvió a hablar de política y lanzó una frase polémica

Susana Giménez dio una entrevista, donde habló de su salud, su vuelta a la TV y dio su mirada sobre la realidad del país. La conductora sorprendió al hacer declaraciones sobre la política, a pocos días de las elecciones.

Aunque siempre prefiere no hablar sobre los problemas de la Argentina, la conductora no evitó dar su punto de vista.

"¿Tenés esperanza en la Argentina?", le preguntó el periodista de La Nación y la figura de Telefe fue contundente. "Tengo mucha esperanza en la Argentina, el país sabe lo que tiene que hacer", afirmó Susana.

Pero eso no fue todo. La diva reveló que está muy preocupada por la crisis que hay en el país. "Así no se puede seguir, un país enorme y rico como el nuestro, no puede estar en la decadencia en la que está, no es normal, no se puede", sentenció.