Susana Giménez desde Uruguay: "¡A laburar! ¡Están acostumbrados a recibir y mendigar!"

No es la primera vez que Susana Giménez habla de la situación social, económica y política de la Argentina y genera un terrible revuelo porque sus dichos tienen un gran peso.

Esta vez lo hizo desde Uruguay donde se encuentra residiendo desde 2019 y donde se va a quedar por mucho tiempo más.

"La gente está deprimida, no hay laburo, el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono que te dan. Están acostumbrados a recibir y recibir y mendigar, y no es así", enfatizó hoy en charla con Jonatan Viale por Radio Rivadavia.

Y agregó: "Nosotros somos de una generación que del trabajo hacíamos una cultura. A trabajar. Si eras varón, a los 18 volabas. Levántese, te daban la llave de la casa y a laburar. Y era fantástico".

Alejada de la televisión por la pandemia del coronavirus, Susana Giménez se instaló en su lujosa mansión La Mary, ubicada en Uruguay, acompañada por su hija, Mercedes Sarrabayrouse y su hermano, Patricio Giménez.

“Uruguay fue siempre mi lugar de vacaciones. Era mi Disneylandia. Son lugares intensos. Mi papá viajaba muchísimo. Las vacaciones antes eran más largas. Enero entero estábamos con él. Era una cosa importante. Te puedo señalar casas que hemos alquilado y son mis casas de la infancia. Me quedan muy grabados esos momentos”, contó Susana en una entrevista.