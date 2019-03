Susana Giménez se quejó por los tarifazos, pero aseguró: "Antes que el peronismo, prefiero cualquier cosa"

Susana Giménez no tuvo pelos en la lengua para disparar contra la gestión de Cambiemos, aunque reconoció que "antes que el peronismo prefiero cualquier cosa". Este lunes, entrevistada por Ángel De Brito , Pilar Smith y Pía Shaw para El Espectador (CNN Radio),no tuvo pelos en la lengua para disparar contra la gestión de Cambiemos, aunque reconoció que

"Es un momento especial. El país arde. La gente está muy triste. No le alcanza la guita, las cifras son increíbles y los aumentos también", arrancó la diva.

"Todo lo que están haciendo tienen que rendir sus frutos en algún momento, pero ahora...tienen que parar los aumentos. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca. Hay un clima de locos, la gente está agresiva y mala, en la televisión está todo el mundo criticando a todo el mundo, y es una agresividad bastante normal porque cuando la gente tiene problemas de guita, tiene problemas de todo", continuó Susana.

Y siguió: "Ves manejar a la gente y van como locos, se insultan por todo. Argentina nunca fue así, antes había un nivel muy alto de educación y cultura".

A pesar de todo, la platinada aseguró que volverá a apoyar a Mauricio Macri en una reelección: "Yo antes del peronismo, prefiero cualquier cosa, tenemos que probar cualquier cosa. Apoyo a Macri para la reelección, por ahora sí. No sé qué presentarán o dirán, yo lo apoyo siempre y porque creí que era lo mejor para la Argentina, por supuesto que es mejor que lo que tuvimos antes, pero no quiero que el pueblo pague un costo por todo lo que hicieron los demás",.

"No creo que sea el momento adecuado para llevarlo a mi programa. Antes lo llevé por una cuestión de amistad y porque acababa de asumir", declaró luego.

"Sigo creyendo en él, pero no quiero que haya un aumento más, no por mí, sino por la gente. Igual a nosotros nos matan con los impuestos, ni en Noruega hay impuestos así, pero no quiero que aumenten más por la gente que ya está enferma", concluyó.

