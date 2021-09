Susana Giménez reveló cuál fue el costoso medicamento que le "salvó la vida" cuando tuvo covid

Susana Giménez, quien el viernes pasado habló públicamente de todo lo que vivió al contraer covid-19 en Punta del Este, se refirió al pasar al medicamento que efectivamente la ayudó a superarlo. Fue en la entrevista que hizo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, para el noticiero de Telefe, donde la diva de los teléfonos contó detalladamente cómo vivió la internación y los miedos que padeció al saberse con coronavirus.

Tanta repercusión tuvo la aparición pública de la conductora y sus declaraciones que, pasados ya unos cuantos días, le siguen consultando a través de las redes sociales cuál ese medicamento que mencionó sin dar demasiados detalles, pero que aseguró que le salvó la vida.

Así, en las últimas horas Susana Giménez decidió subir una historia de Instagram en la que contó de qué remedio se trata. "Para todos lo que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab. Por favor tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable sólo para ciertos casos e instancias de la COVID19", fueron las palabras de la diva.

En la entrevista que hizo desde su casa utilizando la tecnología de realidad aumentada, ya había contado algunos detalles del tratamiento que recibió durante su infección de coronavirus. "Mi Covid fue muy malo, muy grave. Tuve neumonía bilateral y fue muy horrible. No imaginé nunca que era una cosa así y las secuelas que te deja...", aseguró al tiempo que no evitó mencionar la caída del pelo y los dolores corporales como algunas de las secuelas que le quedaron tras recibir el alta.

Fiel a su estilo sincero para con su público, también confesó que "El peor miedo fue morirme y que me intubaran. Eso me aterrorizaba. Inclusive dije 'si me tienen que entubar, no, déjenme ir porque no lo voy a soportar'". Y cuando le consultaron sobre el proceso de recuperación, Susana explicó "Me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron en realidad dos inyecciones muy impresionantes, muy fuertes y muy caras que las consiguieron en el sanatorio, en el Cantegril, y me las pusieron", pero sin dar mayores precisiones.

Esas famosas inyecciones de las que habló Susana el otro día, y ahora especificó el nombre, son parte de un tratamiento con anticuerpos monoclonales (MAb). De acuerdo a lo que, en su momento, informaron desde Los ángeles de la mañana es una terapia innovadora. Cada una de esas inyecciones, dijeron, tiene un costo de 2850 dólares, se aplica por vía intravenosa y de acuerdo a los especialistas, los resultados son rápidos disminuyendo la carga viral del virus SARS-CoV-2.

LEER MÁS Susana Giménez en Telefe Noticias: "No me iba a intubar, prefería morir"