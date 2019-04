Susana Giménez en Radio La Red: "Estoy más caliente por lo que dicen del Picasso que con los chorros"

Susana Giménez tiene en Maldonado, Uruguay, y que es denominada "La Tertulia". La diva se encuentra de viaje en Australia ya que estuvo participando esta semana en el primer programa de "Por el mundo" con Marley. En la últimas horas, se supo que un grupo de delincuentes entraron a la mansión quetiene eny que es denominadaLa diva se encuentra de viaje en Australia ya que estuvo participando esta semana en el primer programa decon





Esta tarde en Radio La Red, la conductora de Telefe dialogó con Jonatan Viale y desmitificó algunas informaciones vinculada al robo de tres cuadros Picasso.





"Me agarró de golpe. Esto debe haber pasado hace 10 días. No me quisieron decir nada porque yo estaba en Australia haciendo el programa de Marley que es todo risas. Hicieron muy bien y anoche cuando llegué me lo tuvieron que decir. Estoy como tonta... He hablado con mucha gente de la prensa, sobre todo la ridiculez esa que están diciendo que tenía tres Picasso. ¡Cómo puede ser tan bruta la gente! Es como no tener idea. Cuestan millones... Y dicen que tengo tres. Lo hacen para que sea más grande el quilombo. Denota una brutalidad que me molesta. Eso me daba bronca. Estoy caliente pero no tanto con los chorros, con lo de los Picasso me jode. Es algo estúpido. Eso es lo que más bronca me da. Vengo de un país que es muy civilizado, Australia, las cárceles están vacías, la gente es muy seria y llego acá y escucho eso. Lo del robo le puede pasar a cualquiera", enfatizó.

Y dio detalles del robo: "Por lo que me dijeron me robaron sillones, vinieron con un mionca y se llevaron lo que pudieron. Todos los electrodomésticos. No sé qué más porque no he ido. Ahora voy a ir. Tengo que hablar con la policía. Estoy con el jet lag. Estuvieron mucho tiempo, parece que tomaron mate en la cocina, se movieron con tranquilidad, es algo muy raro, también robaron a una vecina y le robaron plata. La verdad que no desconfío de nadie. Sinceramente. Y si lo hiciera tampoco puedo decirlo públicamente".





"A mi no me gusta Picasso, es una casa muy campentres. Aunque tuviera la guita no me gusta Picasso. No me gusta esa pintura. Yo tenía muchas ganas de volver, pensaba en mi Buenos Aires querido. Tenía ganas de volver, era muy lejos, estuve mucho tiempo, extrañaba Buenos Aires, mi perro, nunca pensé que podía pasar algo así. Está dentro de las generalidades de la ley. Aunque en Uruguay no pasa tanto", añadió.





Susana confirmó la primicia de este portal y manifestó que regresa a la televisión recién en junio: "Vuelvo después del Martín Fierro en junio".





