Susana Giménez y una picante declaración ¿dedicada a Moria Casán?: "La crítica viene desde el resentimiento y la envidia"

Susana Giménez dio algunas entrevistas, donde habló de su salud, su vuelta a la TV y dio su mirada sobre la realidad del país. La conductora volvió hablar de política, a pocos días de las elecciones.

Aunque siempre prefiere no hablar sobre los problemas de la Argentina, Susana no evitó dar su punto de vista.

"¿Tenés esperanza en la Argentina?", le preguntó el periodista de La Nación y la figura de Telefe fue contundente. "Tengo mucha esperanza en la Argentina, el país sabe lo que tiene que hacer", afirmó Susana.

Pero eso no fue todo. La diva reveló que está muy preocupada por la crisis que hay en el país. "Así no se puede seguir, un país enorme y rico como el nuestro, no puede estar en la decadencia en la que está, no es normal, no se puede", sentenció.

Susana también habló con la revista Gente, donde es la figura de tapa esta semana, y se refirió a quienes la critican por opinar sobre la difícil situación que atraviesa el país.

Sin nombrarla, las declaraciones que hizo Susana podrían estar apuntado contra Moria Casán, quien hace unos días disparó contra su colega por la decisión de la diva de hacerse uruguaya e irse a vivir allá en medio de la pandemia.

"El deporte nacional de Argentina es la crítica, ¿no? A veces pienso, ‘¡pero mirá ¡¡¡quién!!! me juzga…!’ Muchas veces la crítica viene desde el resentimiento, la competencia, cierta dosis de envidia. Pero bueno, aprendí a bancarme todo eso. En estas épocas en la que todos necesitamos recibir amor, cordialidad, menos agresión, puedo decir que nunca traté mal a ninguna persona ni soy de hacerlo. Una de mis premisas es no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Creo que ahí reside la base de mío, en la simpleza y el respeto”, dijo Susana, ¿apuntando contra Moria?