Susana Giménez: "No estoy muy entusiasmada con mi serie"

Este lunes, Susana Giménez sorprendió a propios y ajenos al mostrarse alejada de la intención de que su vida fuera llevada a la televisión.

"Vamos a ver. Todavía no hay nada. Es más lo que han hablado que lo que hay. Todavía no hay libro", dijo, en diálogo con Intrusos. Y agregó: "Gustavo Yankelevich está haciendo la parte de negocios", aseguró.

Pero la sorpresa llego cuando la platinada contestó si la idea sobre hacer una ficción sobre su vida, le gustaba: "Al principio no. Voy a supervisar todos los libros, obviamente. Yo no estoy muy entusiasmada. Gustavo sí", disparó, y añadió: "No estaba muy interesada en hacerla, ¿a quién le va a interesar mi vida?".

"Si se hace, va a ser alguien desconocido total", concluyó Susi.

