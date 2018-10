Susana Giménez: "Me quedé muda cuando leí que Tinelli quiere meterse en política"

Susana Giménez estuvo el sábado en el municipio de Escobar donde participó de la Fiesta Nacional de la Flor. La diva revolucionó el lugar con su llegada y tuvo la deferencia de dialogar con la prensa local y con algunos medios capitalinos que se acercaron a entrevistarla.





"Es un año raro para la tele. Por el mundial. Los especiales fue una idea del canal, no mía, y la verdad tenían razón", dijo Giménez ante la pregunta de por qué solo volvió a la tevé con algunos especiales y no lo hizo de manera estable.





Por el recibimiento de la gente y la aceptación del público, a Susana le preguntaron si le interesaría encarar un proyecto político. Y respondió: "No me interesa la política, además quiero que la gente me quiera, y si te metés en política la mitad ya no te quiere".





En tanto, sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli encare una lista y acompañe un proyecto en 2019, Giménez fue tajante: "Me quedé muda cuando leo esas cosas... Yo creo que él tiene pasta para hacer lo que hace. Es un gran empresario...".





Por último, la conductora reafirmó que no nunca está sola y que tiene siempre "amigos" que la acompañan.



Cabe destacar que Susana fue invitada por Osvaldo Laport quien hoy día oficia de padrino y director artístico del teatro Seminari, edificio que fue completamente remodelado y que la diva también recorrió en su visita al municipio.