Susana Giménez: "Me llegó una factura de luz por 40 mil pesos"

Susana Giménez dialogó con Clarín sobre la crisis que atraviesa Argentina y aseguró sentir tristeza por el presente del país. En medio del escándalo de los "Cuadernos K",dialogó consobre la crisis que atraviesa Argentina y aseguró sentir tristeza por el presente del país.

"Me da vergüenza lo que hemos vivido", afirmó la platinada que esta noche regresará a la tevé a las 22:30 con una entrevista especial que le hizo a Carlitos Tevez en Fuerte Apache.

Luego, responsabilizó al Gobierno de Cristina Kirchner por el desastre actual: "Lo que nos dejaron es todo un espanto. Los que saben dicen que lo que se va descubriendo, como lo de los cuadernos de las coimas, no es nada al lado de todo lo que puede aparecer. A mí esa noticia me cayó como una bomba", reflexionó.

A la hora de mencionar la gestión de Cambiemos, la diva demostró estar bien informada: "Creo que la gente la está pasando mal, no hace falta que alguien me lo diga. Lo veo. A mí el mes pasado me vino una factura de luz de 4.000 pesos y hoy me llegó una de 40 mil. Y eso le pasa a mucha gente".

Y explicó: "Hay una crisis, pero también hay un motivo: quedó todo mal, se llevaron todo. Dejaron las arcas vacías, se afanaron todo. Hay que recortar y sacar guita de todos lados. A mí también me duele el tema de los impuestos. Tengo muy claro que hay muchísimas personas en peores condiciones. Y entiendo que esto que nos pasa como sociedad es consecuencia de la gestión anterior".

Finalmente, Susana aseguró que volvería a votar a Macri: "Creo que está haciendo las cosas bien. No hizo mierda el país, cuando llegó ya estaba mal. También creo que tendría que haber comunicado en qué estado encontró todo, pero no es su estilo. Se ve que al principio no quería amargar a la gente diciendo 'se nos viene la night'...".