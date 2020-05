Susana Giménez lloró al contar cómo Mirtha Legrand le informó la muerte de Goldie

"Estoy muy triste. Para mí era muy importante. Hablábamos mucho y siempre me decía acordate que desde que no está Lucy que era mi madre, estoy yo. Me llamó y me lo dijo Chiquita, empecé a gritar y me dijo que le va a hacer mal", comenzó diciendo Susana Giménez en "Telefe Noticias" sobre la muerte de Silvia "Goldie" Legrand a los 93 años, tras la pérdida de José Martínez Suárez.

La diva de los teléfonos rompió en llanto en vivo ante el recuerdo de su querida amiga, a quién trataba como a una madre. Susana además contó que Mirtha está acompañada por Marcela Tinayre y parte de su familia.

La última vez que habló con su hermana fue horas antes del fallecimiento, antes de que Silvia duerma la siesta, de la cuál nunca despertó.

Susana reveló además cómo se enteró de la dolorosa noticia: "Primero me llama mi productor preguntándome si sabía algo y en ese momento no me habían dicho nada y nadie de mis contactos sabían tampoco. Después me llamó y me lo dijo Chiquita. Empecé a gritar como loca y ella también. Le dije que le iba a hacer mal, y ella me dijo sí, me va a hacer mal; y cortó".

"Una persona maravillosa, tierna, dulce. Siempre me mandaba libros fabulosos. El lunes me mandó una torta, ahora me la voy a comer para ella. Todo era amor", sentenció Giménez además de recordar que no hubo un solo cumpleaños en el cual no reciba el caluroso saludo de Goldie.

