Susana Giménez le puso ropa interior a su perra en medio de una discusión con su hija: “Rita se casa”

Susana Giménez continúa mostrando momentos divertidos de su vida en su cuenta de Instagram y en donde su perra Rita ocupa uno de los roles protagónicos.

Desde que recibió a la perrita cuando era cachorra, la diva no paró de mostrar las travesuras de su mascota, en historias con videos que fue publicando y que vienen siendo los preferidos de sus seguidores.

En abril de 2020, Susana era toda alegría en las redes al recibir una perrita de regalo para que le hiciera compañía durante la cuarentena. Pero dos semanas más tarde, la convivencia no fue del todo lo que la diva se imaginaba, de ahí que decidió devolverla al criadero por un tiempo.

LEER MÁS Terrible escándalo entre Susana Giménez y Telefe: "¿Le pagamos una fortuna todo el 2020 para que solo haga una tortilla?"

“Tengo una perrita nueva que, desgraciadamente, hoy volvió al criadero porque me mordía tanto, tanto, tanto, que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar. Las piernas, ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo. Tenía mordillos, tenía de todo para que muerda, pero le gustaban mis brazos. Me la van a traer dentro de un mes. Era muy chiquita, me volvía loca", reveló en ese momento la animadora.

Pero luego, parece que Rita se adaptó a la vida en la casa de la diva en Uruguay, junto a sus otros perros, Beto, Kika y Thelma. Sin embargo, sus travesuras siguieron siendo tema de varios posteos de Susana en las redes.

“Vos sos muy traviesa como tu tía Thelma, pero mira ahora como está. La vejez la aplacó”, le dijo Susana a su perra, sentadas en un sillón. "Conversando con Rita para que se porte mejor", fue el título elegido en su posteo publicado a fines del año pasado.

Pero ahora, para seguir con el show de Rita, Su contó que su perra “empezó con su segundo celo y le estamos poniendo una tanga para que no manche nada y se van a casar”. Al final, en medio de una discusión divertida con su hija Mercedes, Susana mostró a su mascota con su bombacha negra, un poco incómoda con el accesorio. "No le gusta", le dijo la diva a Mecha.

LEER MÁS Patricio Giménez pidió disculpas por los insultos en las redes tras lo sucedido con su perra