Susana Giménez cumple 77 pero lo festejará mañana en Uruguay: "Vamos a hacer un asado"

La diva argentina Susana Giménez reapareció hoy en la puerta de la mansión La Mary en Punta del Este.

En el día de su cumpleaños número 77, Susana fue interceptada por el móvil de A24 y cruzó unas palabras con el corresponsal en este país.

La conductora de Telefe regresaba de la peluquería a bordo de su auto. En la puerta habló con la prensa.

"No lo voy a festejar hoy, mañana. Hoy tengo que ir al campo, me voy a quedar acá y mañana tengo una reunión y después hacemos un asadito", expresó.

Hace unos días, luego de pasar las fiestas en Miami, Susana Giménez regresó Punta del Este. La diva disfruta de su estadía en su mansión “La Mary” y pasa sus días entre la pileta y algunas salidas con amigos y familiares.

Y este jueves, Susana compartió en su cuenta de Instagram, la primera producción de fotos en traje de baño del verano 2021 en medio de la pandemia por coronavirus.

"Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero….Hoy decidí terminar con el "look cuarentena"... Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)", señaló con humor la animadora de Telefe junto a las tres imágenes que subió a la red social.

