Susana Giménez anunció que va a cerrar su cuenta de Twitter: "Soy un peligro con las redes"

Hace unos días, Susana Giménez hizo duras declaraciones desde su chacra de Punta del Este, donde está instalada desde el año pasado. La diva se mostró preocupada por las restricciones que implementó el Gobierno Nacional por el coronavirus y la complicada situación económica.

"No me dan ganas de volver a Argentina. No voy a volver en 'Argenzuela'. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal", sostuvo la animadora en diálogo con "Pan y circo" (Radio Rivadavia).

El sábado, la diva de los teléfonos recibió la vacuna contra el coronavirus en el país vecino. A la salida del centro del vacunación, Susana dialogó con medios uruguayos y reiteró sus críticas.

"No es por atacar a nadie, es lo que pienso, y lo dije veinte veces, no lo dije solamente ayer, es lo que pienso. Yo quiero a la Argentina, pero en la que nací y en la que viví, esto (por el Gobierno de Alberto Fernández) no me interesa", remarcó la conductora. Cuando le preguntaron cómo venía al país, Susana reafirmó: "Mal, ya saben, ¿para qué vamos a hablar de eso? No quiero hablar más de política".

La estrella de Telefe indicó que permanecerá en Punta del Este los próximos meses, pero regresará a la Argentina para realizar su programa. "Pienso que en junio, si está mejor todo, voy a volver a Buenos Aires para hacer mi programa. Tengo que cumplir ir para cumplir mi contrato", anticipó.

Por último, Susana se refirió al audio fake del presidente Alberto Fernández, que colgó por error en su cuenta de Twitter. "Soy un peligro con las redes. El Twitter lo voy a sacar de mi teléfono. No me gusta porque es muy agresivo, se leen cosas feas, aparte a cada rato me mando una", sentenció.

