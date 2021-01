Susana Giménez, a los 76 años, hizo una producción en traje de baño: "Hoy decidí terminar con el 'look cuarentena'"

Hace unos días, luego de pasar las fiestas en Miami, Susana Giménez regresó Punta del Este. La diva disfruta de su estadía en su mansión “La Mary” y pasa sus días entre la pileta y algunas salidas con amigos y familiares.

Y este jueves, Susana compartió en su cuenta de Instagram, la primera producción de fotos en traje de baño del verano 2021 en medio de la pandemia por coronavirus.

"Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero….Hoy decidí terminar con el "look cuarentena"... Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)", señaló con humor la animadora de Telefe junto a las tres imágenes que subió a la red social.

Hace dos semanas, PrimiciasYa.com informó que Susana Giménez no se vacunó en Miami, tal como se había especulado, y que ya había regresado a Uruguay.

Este portal se contactó con su hermano Patricio, quien negó rotundamente la información de la vacunación contra el Covid-19: "No es verdad".

También hablamos con la secretaria de la diva, Dolores, quien dijo en esa oportunidad: "Susana no me comentó nada al respecto sobre ese tema, ella ya se encuentra en Uruguay".

Recordemos que este viernes 29, Susana celebrará su cumpleaños números 77 en su chacra del país vecino junto a su hija Mercedes y amigos.

