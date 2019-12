Susana contó si bajó o no a Érica Rivas de su living

"Susana Giménez dijo ‘no quiero a Érica Rivas en mi living´", confirmó el periodista de "Intrusos", Guido Záffora, en el programa que conduce Jorge Rial por la pantalla de América.

La información fue disparada horas después de que el elenco de la sitcom que desembarcará en teatro en el 2020 se sentó en el programa de la animadora. Allí estuvieron Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis.

Jorge Rial terminó de redondear la información: la baja a Érica se debe a la amistad de Susana con Ricardo Darín. Rivas, junto a Valeria Bertuccelli, ex compañeras de el actor en "Escenas de la vida conyugal", hablaron de malos tratos y pésima relación laboral.

En diálogo con "Pamela a la tarde", Ricardo Darín opinó sobre el tema y aseguró: "Es imposible que Susana haga eso, no hay ninguna chance. La conozco y sé que eso no lo haría jamás".

Y ante la insistencia del cronista, volvió a afirmar: "Ella es na profesional y ha invito gente a su programa que ha hablado mal de ella. Y por el cariño que me tiene, jamás haría eso justamente para no generar 'suspicacias'. Yo no hablé con ella sobre esto, pero pongo las manos en el fuego por Susana. No está en su naturaleza".

Anoche, Susana estuvo en la fiesta del Dr. Druetto y allí en diálogo con la prensa dijo: "Ustedes especulan por cualquier cosa. Érica está en Brasil. No sé qué pasó con Ricardo pero es una actriz fenomenal. Yo lo conozco a Ricardo, sé que es una persona maravillosa y es un compañero de trabajo ideal, generoso...".