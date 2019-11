Se supo cuál fue el verdadero motivo de la separación entre Flor Vigna y Matías Napp

Flor Vigna y Matías Napp se separaron definitivamente hace unos días a un mes de blanquear públicamente el romance que llevaba 5 meses en secreto. En aquel momento trascendió que participante y coach del “Súper bailando” habrían mantenido una fuerte discusión que los llevó a tomar la decisión de no seguir más juntos.

Fue Ángel de Brito quien contó que el verdadero motivo de la separación fue nada menos que el ex de la bailarina, Nico Occhiato. Pese a que ambos alardeaban de una "relación abierta" no era tan así. “Una vez que Flor y Mati volvieron de Punta del Este, Flor se habría reencontrado con Nico Occhiato una vez”, dijo el conductor sobre lo que sucedió luego del viaje que tuvieron juntos.

“¿Se olvidó algo en la casa?”, preguntó Lourdes Sánchez con ironía y el conductor de “Los ángeles de la mañana” aclaró: “No. No se había olvidado nada, no fue para eso. No es que Flor tenía que devolverle medias, los boxers que decían la otra vez. No. Se reencontraron… Una vez. Entonces, Flor fue y se lo confesó a Mati Napp porque se sentía culpable”.

“Estoy utilizando el condicional de bobo nada más, porque fue así, esto fue contado por algún protagonista”, indicó Ángel sobre el encuentro sexual que mantuvieron los ex.

“Ahí se produjo la discusión tremenda entre Mati y Flor y se separan. No fue por Beyoncé, Lavié, ni nada de eso que nos contaron”, sumó De Brito echando por tierra los rumores.

Flor y Nico fueron novios durante cinco años y en abril decidieron ponerle punto final al vínculo. Flor siempre admitió que fue su ex compañero del ciclo "Combate", el que quiso romper el vínculo y a ella le costó superarlo durante meses.