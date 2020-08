Se supo el resultado del hisopado de Nicole Neumann: ¿Tiene coronavirus?

Nicole Neumann se sometió al hisopado para saber si se había contagiado de coronavirus. La modelo que siempre tomó todas las medidas de precaución y se mostró muy preocupada por la llegada y la peligrosidad del virus, pudo haberse contagiado.

Por eso, se hizo una evaluación tras que su empleada Daniela, quien trabaja cama adentro y no suele salir mucho del country donde vive, empezó a tener dolores en la zona de la panza, perdió el olfato y dio positivo.

La panelista de "Nosotros a la mañana", El trece, reveló en su programa el resultado de su estudio. "Es verdad lo de la señora que trabaja en casa, vive en casa. Una mañana amaneció diciendome que no tenía olfato. Me alarmé porque es una de las cosas características del coronavirus", dijo Nicole que le pidió que se encierre en su habitación y luego fue al médico a hisoparse.

"Me dio positivo", contó Nicole: "Gracias a dios lo estoy transitando asintomática, como si fuera un resfrío con un poco de mocos, pero nada estoy perfecta", dijo y aseguró que se siente bien y que está haciendo las cosas de la casa.

"Se hizo todo bien, no hubo reuniones, quizás fue un mínimo descuido de las personas que tenemos cerca", sumó. La panelista contó que a sus hijas no se lo hicieron, pues a los menores no es necesario, "Me duele un poco la garganta, no tuve sintomas ni nada, desde ese mínimo síntoma son 10 días y ya no hay que hisoparse ni nada. El viernes sería mi día 10", dijo diciendo que quizás el lunes retoma al trabajo.

"Soy muy hipocondriaca, tengo mucho miedo. La verdad es que cuando leí el positivo se me cayó el alma al piso: pensé que me iba a dar negativo, no por omnipotente, pero me cuido mucho", contó sobre todos sus cuidado. "En su momento entré en pánico, no sabía si salir o no salir porque estaban las chicas, pero les tengo que cocinar. Hablé con médicos y pediatras y me tranquilice".

"Me puse en positiva, trato de estar con barbijo, quedarnos a tres metros, por si alguna es negativa no la quiero contagiar", dijo sobre los cuidados que toman ahora en su casa.

