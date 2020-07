Se supo el principal motivo por el que Romina Manguel dejó "Animales sueltos"

Tras cinco años, Romina Manguel dejó de forma repentina su lugar en “Animales sueltos”, América, el ciclo que conduce Luis Novaresio.

La periodista comenzó su labor allí cuando Alejandro Fantino era el conductor y luego acompañó a Novaresio en el cambio, hasta el viernes pasado.

Para frenar los rumores y especulaciones, la propia periodista explicó el por qué de su partida: “El motivo fue que estaba con mucho cansancio. No estaba bien físicamente. Estuve con algunos ataques de pánico en esta etapa de la pandemia. Empecé como muy militante de la cuarentena dura, pero después se me hizo muy difícil”, dijo a Teleshow.

“Tengo dos hijas (Tali de 9 y Hannah de 12 años) que viven conmigo, con el colegio, el Zoom y todo lo que eso implica. Y la verdad es que, con todo lo que está pasando, tampoco terminé de encontrar mi lugar en el programa. Nosotros, que amamos lo que hacemos, sacamos fuerzas de dónde no las tenemos. Pero me sentía desdibujada. Creo que nos pasó a todos en el periodismo. Porque una cosa es hablar de política o de judiciales, que es lo mío, pero otra es estar escuchando a infectólogos hablar de la duplicidad de contagios”, explicó la rubia.

Además, la periodista aseguró que se trata solo de incomodidad con el tema de la pandemia por coronavirus pero no por problemas con sus compañeros.

“Teníamos muchas ganas de trabajar con Luis desde hacía años y justo se nos dio ahora, pero nadie imaginaba un 2020 así. Yo no soy infectóloga. Como periodista, puedo preguntar, pero me da mucho miedo hablar de cuestiones de salud pública sin saber. Salir a las diez de la noche de mi casa para estar sentada y no encontrar qué aporte hacer en el programa, realmente no me gustaba. Y no tenía ganas de terminar enojada con un lugar que a mí me dio un montón, e irme con una sensación de mierda. Así que era el momento justo”, aseguró.

“Es muy difícil caretearla en la tele. Además, yo soy muy transparente y me cuesta disimular la mala cara. Quizá sea un error mío, pero no le encontré la vuelta. Me costó mucho la ida de Alejandro. Y también me frustré con la expectativa que tenía de trabajar con Luis, porque ni siquiera pudimos probar la dinámica de laburar en tele cuando nos cruzó la pandemia. Y la verdad es que nosotros siempre nos divertimos mucho juntos”, sumó aunque seguirá trabajando con Luis en su programa de radio La Red, Novaresio 910.

“Maxi Montenegro es amigo mío de toda la vida. Con Javier Calvo puedo tener mil diferencias y vivimos momentos ásperos pero, ideológicamente, es la persona que está más cerca de mi postura y disfruto debatir con él. Claudio Marangoni para mí es un campeón, un caballero, y me encanta que esté. Y a Nacho Ortelli lo recomendé yo cuando me preguntaron quién era bueno cubriendo la Rosada”, sostuvo sobre sus compañeros.

“Tenemos que blanquear que tenemos miedo como todos y que nos vemos sobrepasados. Y eso que yo soy una privilegiada, porque tengo mi casa, Netflix, Internet y todas esas comodidades. ¡Ni me quiero imaginar lo que le pasa a las mujeres que están en otra situación! Así que ya me costaba mucho ir al programa. Se me estaba haciendo muy denso y el cuerpo me había empezado a pasar factura”, se sinceró.

“Me pasó de ducharme, cambiarme, comer y, cuando estaba lista, no poder salir de mi casa. Ahí dije ‘basta'. Yo no voy a descubrir la vacuna contra el coronavirus. Y la verdad es que era un esfuerzo que en este momento no puedo hacer. Yo vengo de la escuela de la gráfica. Y, para mí, ser periodista no era ser famosa. Así que no tengo miedo de que no me llamen”, finalizó al portal colega.

