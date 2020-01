Se supo quién fue la primera convocada para el "Bailando 2020": "No lo puedo creer"

Todos los años, por esta fecha, empiezan a circular los nombres de los convocados al Bailando. Y parece que la lista para el 2020 esta vez se empezó a armar antes de tiempo.

Este jueves, se supo que la primera en ser convocada es Marina Calabró. En diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", la periodista contó cómo reaccionó ante la propuesta de participar en el certamen de Marcelo Tinelli.

“No puedo creer, encima me llamaron el 30 de diciembre y tenía un mensaje de Pato, de LaFlia, y pensé que era para invitarme a lo de (José María) Listorti. Pero bueno, llegó la propuesta y siempre es halagador porque estoy proyectando el año y está bueno, pero seamos realistas”, empezó diciendo.

“Podés no ser una virtuosa en el baile, pero no serías la primera”, le contestó el movilero del programa de Ángel de Brito.

“Pero una cosa es no ser virtuosa, y otra cosa es estar enyesada, oxidada, corroída. No tengo mucha gracia, ¿desde dónde la piloteo?, y encima escucho a las chicas que bailan, como Lourdes (Sánchez) y Cinthia (Fernández) decir ‘Agregamos un ensayo a las dos de la mañana y ya habíamos ensayado a las siete menos cuarto, y después a las dos y cuarto, y después a las ocho y cinco’, y yo digo ‘tenés que vivir para eso’. Ellas viven para eso y bailan bien. Imaginate yo, tengo que internarme en LaFlia, en el estudio de Reina Reech”, aclaró Marina.

“Y la verdad que tengo proyectos de hacer otros laburos que tengan más que ver con lo mío, así que mucho no la veo. Y encima, el otro día le dejé un mensaje a Pampito (Perelló) contándole esto y le digo ‘Bueno, por lo menos sé que en el jurado tengo algún aliado, (Marcelo) Polino, Ángel (de Brito) me va a defender’, y me reenvía un mensaje de Ángel diciendo cosas horribles, que me va a poner ceros, unos, menos unos, ¿y los amigos no están en estos momentos? No tengo ningún aliado, Pampita me va a destrozar y no puedo confiar en nadie, está lleno de enemigos ese lugar, es muy hostil”, finalizó Marina.