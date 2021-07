Se supo que la hija de Miguel Ángel Cherutti ya participó de otro reality de Telefe

Bianca Cherutti, la hija de Miguel Ángel Cherutti, participó de La Voz Argentina y generó un escándalo en las redes sociales. La joven brilló con su talento, interpretó "Hot stuff" de Donna Summer. Lali Espósito y a los hermanos Mau y Ricky apretaron el botón rojo, aunque ella finalmente decidió ir al equipo de los Montaner.

En el programa, la hija del cómico afirmó que quería avanzar con su talento y no por ser portadora de apellido. "Nací para cantar. Quiero que me conozcan como Bianca y separarme un poco de mi apellido", afirmó.

Sin embargo, en las redes sociales recibió un gran número de críticas. Muchos usuarios cuestionaron que hayan preseleccionado a la hija de un famosos para La Voz Argentina.

"Cualquiera lo de Bianca Cheurruti en La Voz. No la conocía pero es 'hija de...' y estuvo en el Cantando el año pasado", "Le preguntan: '¿cómo te llamas?'. Ella responde solo 'Bianca'. No dice 'Cherutti'... Claro.. como si el jurado no supiera quién es. ¡Por favor!", "Hola, soy Bianca Cherutti y vengo a separarme del apellido Cherutti, que es el de mi papá Miguel Ángel Cherutti", "Me parece cualquiera que Bianca Cherutti esté en La Voz, deja eso para la gente que no tiene oportunidades, flaca!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

En las últimas horas se supo que la hija de Miguel Ángel Cherutti también estuvo en La banda de Cantaniño, en 2002. En ese entonces, Bianca tenía 7 años y decidió presentarse con el apellido de su mamá, Ocampo, porque no quería que supieran que era hija del reconocido cómico.