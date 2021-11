Se supo cómo se enteró Wanda Nara que Mauro Icardi la engañó con la China Suárez

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez tiene algunos episodios más después de confirmarse que el matrimonio se separó pese a los intentos del futbolista de recomponer el vínculo con la rubia.

En las últimas horas se supo que Mauro Icardi reconoció que se encontró con la China Suárez en un hotel de París mientras Wanda Nara había viajado a Milán con su hermana Zaira Nara y que su concuñado, Jakob Von Plessen, fue su principal cómplice.

Y a medida que pasan los días se van filtrando datos de cómo se enteró Wanda Nara de la infidelidad de su esposo Mauro Icardi.

"Paula Chaves y la China eran muy amigas, pero Paula ya no quiere saber más nada, públicamente ni en la vida privada. Cuando pasa todo esto y empiezan los rumores tanto Paula como Zaira, que eran amigas de la China, la llaman y le piden explicaciones", contaron hoy en Los ángeles de la mañana.

Y siguieron: "Las respuestas de la China las dejaron heladas a las dos. Las tienen que contar ellas pero (fueron) frases muy despectivas sobre esto: 'A mí qué me importa', 'Soy libre', cosas así, típicas de ella...".

"A mí me llegó que el 20 de agosto hay una conversación entre Paula y la China donde Chaves le pregunta si es verdad o no y ella lo desmiente absolutamente. Ahí es cuando (la actriz) le envía un audio a Icardi para avisarle que estaban desconfiando. Eso no es una actitud de una buena amiga", acotaron.

"En Madrid (donde vivió la actriz dos meses) se enteró una amiga de Wanda que le dijo 'che por qué no le revisás el teléfono' y ahí se dieron cuenta de que él le daba likes", afirmaron.

"Y la sospecha más grande arranca cuando Wanda y Zaira se van solas a Milán (el fin de semana que él se habría encontrado con la actriz en París) en un vuelo carísimo que él pagó para 12 personas y viajaron dos", remataron.

"Él le insistió tanto que ella (por la empresaria) se dio cuenta de que se la estaba sacando de encima porque quería hacer alguna. En el mismo momento en el que Mauro se estaba encontrando con la China, Wanda, que es más rápida que todas, se estaba dando cuenta de que la estaba cagando pero no sabía con quién", agregó la angelita.

"Pero ya había estado el nombre de la China desde agosto, cuando Paula habló con Zaira, le llegaban cosas y un día le agarró el Instagram y Mauro la dejó de seguir (a la China)", continuaron, quien también dijo que a Wanda le llegaban rumores por Andy Mc Dougall y Natacha Eguia.