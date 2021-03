Tras superar la leucemia, Celina Rucci anunció que trabajará para América TV

Celina Rucci atravesó el año pasado con severas complicaciones de salud, y finalmente logró sobreponerse a la leucemia. Instalada en Nueva York, Estados Unidos.

Ya repuesta, la actriz recibió una feliz noticia. Según dio a conocer Ángel de Brito, Rucci trabajará como corresponsal y ella se encargó de compartir los elementos que le enviaron para salir al aire.

“Celina Rucci contratada por América como corresponsal desde New York”, informó el periodista en Twitter junto a una foto del carnet de prensa de Celina al lado de los dos capuchones de micrófono pertenecientes a los canales del grupo de medios donde trabajará América y A24.

Recordemos que Rucci trabajó para América en varias oportunidades. Hasta febrero de 2020, se desempeñó como panelista de "Incorrectas", el ciclo que condujo Moria Casán y que concluyó al desatarse la pandemia de coronavirus.

Recientemente, la actriz contó que fue Federico Girardi quien la informó de su enfermedad. “A mi santa pareja, pobrecito, le tocó darme el diagnóstico. Me acuerdo de que me fui al baño, agarré un toallón, me lo puse en la cara y grité. Lo que sentí fue una mezcla de bronca e ira”, detalló Rucci.

Y agregó: “Después salí y le dije: ‘Te voy a hacer dos preguntas y quiero que me digas la verdad: ¿Tiene cura o me voy a morir?’. Luego armé el bolsito, me sequé las lágrimas y dije: ‘Bueno, vamos a curarnos, vamos para adelante, porque no es la primera vez que la vida me pone en situaciones extremas’”.

Por otro lado, Celina Rucci se juntó con los abogados Mariano Lizardo y Paula Ojeda a quienes nombró como apoderados legales para que puedan ocuparse de todas sus cuestiones en Argentina, luego de hacer publica su lucha contra la leucemia.

Ella por lo pronto seguirá radicada en New York donde vive junto a su pareja el prestigioso cirujano Federico Girardi.

Cabe destacar que los Dres Lizardo y Ojeda acaban de ser convocados también por Mario Baurdy y Verónica Ojeda para sumarse al Juicio de Diego Maradona, por los derechos de Dieguito Fernando.

