La sugestiva foto del reencuentro de Martín Redrado con Lulú Sanguinetti en Miami: ¿Se burlan de Luli Salazar?

Un nuevo capítulo en la vida de Luciana Salazar y Martín Redrado se puso al aire hoy en Intrusos.

El ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich logró capturar imágenes que subió y luego borró el hijo de Martín Redrado, Tomás.

Las fotos fueron tomadas en Miami y allí quedó claro que Redrado está junto a Lulú Sanguinetti, quien hasta diciembre del 2020 era su ex pareja y fue la que desató la furia de Luciana Salazar al verla en una foto subida a la cuenta de Ángel de Brito en la previa a la vacunación contra el COVID en Estados Unidos.

LEER TAMBIÉN: Benjamín Vicuña, Paola Krum y Luciano Castro, la apuesta de ficción de Telefe

Pallares y Lussich contaron que la foto fue subida y bajada de inmediato por Tomás.

En la imagen se lo ve al economista riéndose a carcajadas y a su ¿ex? un en una pose similar a las que usa Luciana Salazar.

Recordemos que la semana pasada, PrimiciasYa.com habló en exclusivo con Luciana Salazar y se refirió a la demanda que le iniciará su ex y fue categórica con su respuesta: "Sabe que si la hace, pierde. Todavía sigo esperando, no sé porqué tarda tanto. La verdad está de mi lado y las pruebas y testigos sobran".

"Me olvidé que también mandó amigos hablar. ¿Y decime a quién yo expuse de mi lado para que hable? A nadie. Yo solita me defendí porque no necesito a nadie que me defienda. Lo de él es una actitud cobarde y de poco hombre", añadió, molesta Luli.

Por último Luciana Salazar dijo, "De mi lado nadie salió hablar. Si lo hacen, lo harán en la Justicia y no en los medios".

LEER TAMBIÉN: Tamara Bella sobre los mensajes que recibe de Martín Redrado: "De mi vida privada prefiero no hablar"