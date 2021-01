El sueño que tuvo una ex "Chiquititas" con Romina Yan: "Siempre es lindo sentirte cerca"

Georgina Mollo, recordada por su papel en la telenovela infantil "Chiquititas", Telefe, compartió un emotivo recuerdo que tuvo de Romina Yan.

La hija de Cris Morena, protagonista de la exitosa ficción, que falleció el 28 de septiembre de 2010. Hace poco se cumplieron diez años de su muerte.

Mollo contó el sueño que tuvo con la actriz, a quien quería mucho: "Hoy te soñé. Y no es por hacerme la linda, pero cuando me levanté y me mire al espejo, me ví parecida a vos".

"No sé si es algo físico o algo que nos unía más profundamente. No sé si es que te estuve extrañando o si es que me estás recordando", siguió movilizada.

Y cerró: "Siempre es lindo soñar con tu sonrisa. Siempre es lindo sentirte cerca".

