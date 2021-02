El sueño de Lourdes Sánchez: "Quiero dedicarme a cocinar y poner una casa de té"

Lourdes Sánchez confesó que desea un cambio profundo en su vida y que tiene sueños vinculados al mundo gastronómico.

En una extensa charla con revista Gente donde abordó varios temas, Lourdes confesó que desea abrir una casa de té.

LEER TAMBIÉN: La respuesta de Rodrigo Lussich a Florencia Peña tras sus mensajes en Twitter

“Cuando en plena cuarentena quedo afuera de 'LAM' (eltrece) porque tuvieron que reducir panelistas, me agarró miedo. Entre quedarme sin laburo y el virus, la incertidumbre fue mayor. Pero como yo soy muy inquieta, voy y genero... Entonces me llamaron de 'Hay que ver' (elnueve)”, cuenta Lourdes.

"En un momento empecé a trabajar con influencia para marcas y generé un montón de cosas que me salvaron la cuarentena. Fue un cimbronazo cuando me pongo a cocinar. Porque ni un huevo duro te hacía... Mi abuela cocinaba espectacular y tengo un hermano chef y pastelero, pero yo, cero. Lo primero que hice fue una pastafrola, que se me ocurrió grabar paso a paso. Tuvo tanta repercusión que me asombró. Ahí empecé a adquirir cosas de repostería, como la mejor batidora, y a relacionarme con muchos cocineros. Me gustó tanto que decidí cambiar a cero mi cocina para poder hacer mis contenidos", agregó.

La pareja del Chato Prada confirmó que comienza la carrera de pastelería: "En marzo arranco la carrera de pastelera en el IAC: ya tengo comprado mi uniforme. Si me preguntás cuál es mi sueño, sin saber cocinar siempre dije que soñaba con tener una confitería. Ahora me encantaría poner una casa de té: ése es mi gran proyecto. Fue una revelación que apareció, así que no estuvo tan mal la cuarentena".

LEER TAMBIÉN: Emotivo recuerdo de Jana Maradona de Diego cantando una canción de Luis Miguel: "Infinitamente enamorada"