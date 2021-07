El sueño que cumplió Emma, la hija de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson y su familia vivieron un domingo muy especial y quedó todo registrado desde las redes sociales.

La modelo y pareja de Martín Demichelis reflejó la emoción de su hija Emma al encontrarse con Camilo.

La pequeña de cuatro años es fanática del cantante colombiano y, finalmente lo pudo conocer personalmente durante un show en Marbella, España.

"Y por fin @emmademichelis y @camilo se pudieron dar un fuerte abrazo. Les dejo todos los vídeos en mis historias. Abrojito aún está en shock #camilo #marbella", expresó Eva en su posteo de Instagram.

Anderson, madre también de Lola y Bastian, compartió distintos momentos del encuentro de su hija con el artista colombiano. Un sueño hecho realidad.

Cabe recordar que cuando fue su cumpleaños, la pequeña recibió un saludo muy especial por video de parte del propio Camilo.

“Abrojito -como la llaman Eva y Martín a su hija-, ¿cómo estás? Abrojito, ¡feliz cumpleaños! Cuatro años son muchos años. Imagínate cuando tengas 6, por ejemplo, o cuando tengas 8. Yo tengo un problema grave, Abrojito, y es que yo quiero ser tu amigo, como muy cercano a tí. Pero no sé cómo hacer eso. ¿Cuándo nos podemos ver, cuándo nos damos un abrazo, cuándo vamos a cantar juntos, cuándo vamos a bailar juntos? A mí eso me haría mucha ilusión”, se lo escucha decir al colombiano.

Y agrega: “Yo te ofrezco como un regalito mi amistad, pero tú me tienes que ofrecer tu amistad a cambio. Como un regalito yo te doy a ti, tú me das un regalito a mí ¿Qué opinas de eso, Abrojito? Te mando un beso gigante y me voy a tomar el atrevimiento de decirte que TE QUIERO”.