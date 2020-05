Stephanie Demner contó la violenta experiencia que vivió con un ex novio: ¿Juan Martín del Potro?

En medio de una transmisión en vivo de Instagram entre Stephanie Demner y Martín Cirio, La Faraona, la modelo reveló algunos detalles del fin de una relación que fueron muy tortuosos.

“De un día para otro me dijo ´hasta acá llegué, no puedo más´”, contó sobre lo que le dijo su ex en su momento. “Me pidió un tiempo pero era como que seguía viniendo (a la casa de ella). Yo estaba hecha mierd... un día y al otro día, o a los dos días, ponele que estaba mejor o me arreglaba para ir a algún evento y me decía: ´que bien se te ve, me alegro que ya estés mejor´”, dijo la rubia haciendo la gestualidad como si la pinchara.

Luego, reveló que al mes de separarse aún él tenía cosas en su casa incluída las llaves. Entonces, le cayó un día a las 7 de la mañana montando todo un escándalo.

“Una vez estaba durmiendo y cayó tipo 7 de la mañana de un portazo. Y, empezó a gritarme de todo porque creía que había estado con un flaco”, contó Stephy y agregó que le pedí a los gritos su celular para poder revisarlo.

“Dame tu celular o voy a pensar que es verdad lo que creo”, dijo que fue la amenaza que recibió de su ex en ese momento y luego él le reveló que espero ir a su casa esa hora para ver si había ido con otro hombre allí.

“Hubo mucho episodios violentos cuando cortamos, yo dije menos mal porque eso estaba, reprimido pero estaba”, añadió y reveló que un día le regaló una computadora y él enojado la estrelló contra una pared.

Hola la modelo está en en pareja del tenista Guido Pella pero esto fue hace algunos años y todos piensan que podría ser Juan Martín del Potro, con quien salió entre 2010 y 2013.

Hace un tiempo, también junto a La Faraona, en su sketch “Carolos en el bar”, la modelo había contado detalles tortuosos de una relación aunque tampoco dijo de quién se trataba.

“A mí una vez me pasó que, viste que en verano una suele ponerse polleras más cortar pero no pasa nada porque abajo tenés la bikini, pero me agaché a atarme los cordones y se me vio un poco la bikini, y el chabón me dejó sola y se fue a la mierda. Estábamos en Uruguay, él se fue con el auto y me dejó sola”, dijo en aquel entonces.

Y agregó: “Me pasaba que se enojaba y yo no me daba cuenta, porque eran enojos tan raros que yo creí que se enojaba por otra cosa. De esas fueron muchas hasta que lo terminé dejando porque me dijo ‘te pusiste una pollera’”.

