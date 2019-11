Stella Maris Lanzani: "No puedo creer que el Juan que conocimos esté en este problema"

Stella Maris Lanzani estuvo en el ciclo de América,"Pamela a la tarde, y se mostró sorprendida por la grave denuncia contra el actor Juan Darthés por violación a Thelma Fardin.

"Me duele el alma por él, por su familia, por Thelma. Pido a Dios que se haga Justicia y verdad", indicó la actriz.

"Lo que yo conozco y viví con Juan y su familia, incluso viajamos de Sur a Norte de Italia grabando El precio del poder. Yo me fui con cuatro hombres y yo sola y paramos en la casa de amigas mías en Roma, impecable", argumentó.

Y remarcó: "No puedo creer que el Juan que conocimos esté en este problema, a mí me duele en el alma, si es cierto o no es cierto. No puedo creer que Juan sea un violador".

"Y no estoy dudando de su palabra (por Thelma). Lo lamento porque era una nena en su momento. Lo que compartí con él en el día a día... Me cuesta creerlo", finalizó.