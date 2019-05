Stefy Xipolitakis a Jimena Barón: "¿En vez de decirle 'La Cobra' puedo llamarla 'La Zorra'?"

"La Cobra", Jimena Barón es protagonista de una nueva polémica. Mientras disfruta el éxito de su último tema que acaba de lanzar,es protagonista de una nueva polémica.





Stefy Xipolitakis contó en "Incorrectas" (América TV) que la cantante ignoró a un grupo de nenes con Síndrome de Down en el recital de la cantante brasileña Anitta, que se realizó el último domingo en el teatro Opera de Buenos Aires.





"¿Puedo modificar su nombre y en vez de decirle 'La Cobra' puedo decirle 'La Zorra'?", comenzó diciendo Stefy, molesta. "Hace cuatro días me la encontré en un recital y éramos tres personas en un camarín. La encontré mirando a una pared con su celular. Había diez o quince personas que iban a hacer un meet & greet con Anitta", inició su relato.





"Había muchos nenes con Síndrome de Down y me di cuenta que Jimena no les daba bola porque le estaban pidiendo que se saque una foto. No solo eso. Ignoró a todo el mundo, que era diez personas y dos le estaban pidiendo una foto", aseveró la hermana de Vicky. "Para mí es La Zorra. Hay gente que tiene el arte de mentir, de modificar las cosas y ser una cosa frente a cámara y otra detrás. Me lo dijeron muchas personas. Me da pena por la gente que la admira", concluyó, picante.