Stefy Xipolitakis habló de su hermana y la llamada al 911

Vicky Xipolitakis con su marido, Javier Naselli, su hermana Stefy pasó por Incorrectas y habló de lo sucedido con Luego del escándalo decon su marido,su hermanapasó pory habló de lo sucedido con Moria Casán

"Nosotros los griegos con la familia somos muy intensos y unidos, todo es muy fuerte, si festejamos festejamos el doble, si estamos tristes nos entristecemos el doble. Ella me llamó, yo estaba ahí cuando pasó todo, pero yo no exteriorizo lo que a mí me pasa en la vida privada, yo siempre hago público mi arte, no me gusta exponer las cosas personales, siempre estoy al lado de mi hermana, de mi mamá y de mi papá", arrancó a contar Stefy.

"Vicky me llamó esa noche. Yo me estaba probando el vestuario para Navidad, Año Nuevo, las fiestas. Me suena el celular con Vicky llorando, le digo a la vestuarista que me tenía que ir y me fui. Salgo corriendo para allá, había una patrulla de policías abajo. Subo corriendo y la encuentro muy calmada con el bebé hablando con la mujer policía. Vicky dijo que no quería hacer la denuncia porque no quería que tuviera repercusión mediática. Las madres primerizas seguramente la van a entender mejor", agregó.

Luego, Moria habló sobre Naselli: "Javier es un nombre muy nervioso y muy irritable, ya había tenido algunos episodios. Él se puso nervioso porque quería ir a comer, sacó al chico de la cuna... Vicky me dijo "Estoy cansada, estoy nerviosa, agarró al chico y exploté"".

