Stefi Roitman habló del encuentro con Occhiato en la boda del Pollo Álvarez: “Le tuve que decir a mi novio que..."

La actriz se refirió a las imágenes en donde se la vio muy cerca de su ex compañero de programa en el casamiento del conductor.

Stefanía Roitman habló de los rumores que la vincularon a Nicolás Occhiato, por las imágenes que circularon de la boda de Joaquín "El Pollo" Álvarez y Tefi Russo.

“Le tuve que decir a mi novio >(Lucas Biren) que no sabía lo que estaba pasando. Mi novio me mandó una captura de pantalla y un ‘jajaja’”, reveló Roitman en charla con el ciclo radial "Por si las moscas".

Y continuó: “Él estaba invitado, pero no fue porque estaba en España con Jimena >(Barón). Si no obvio que hubiese ido. También se dicen cosas de él y Jimena y yo no le doy pelota, así que está todo bien”.

“Esa parte de la tele o de las notas es un bajón, porque si vos ves el video estoy charlando con Nico, que lo quiero como amigo y de corazón”, manifestó Stefi.

Y cerró: “Fue gracioso ver todo eso, pero entiendo que a alguien le pueda molestar”. “Uno cuando se va metiendo de a poquito en el medio va entendiendo qué es lo que pasa, y que hay cosas que son verdad y otras no”.

Cabe recordar que apenas se conoció el video, PrimiciasYa.com se contactó con Occhiato, quien explicó: "Con Stefi somos amigos y ex compañeros de trabajo, conducíamos juntos Tenemos WiFi. Nos llevamos bárbaro, no pasó absolutamente nada".