Stefanía Roitman habló sobre el caso Juan Darthés y "Pampita Online" por Canal KZO. habló sobre el caso Calu Rivero en el ciclopor





Gastón Soffritti interpreta a Lula en "Simona", El Trece, y comparte elenco con Juan. Ante esta experiencia personal, la actriz dio su punto de vista del tema. La novia deinterpreta aen, y comparte elenco con. Ante esta experiencia personal, la actriz dio su punto de vista del tema.





"No entré demasiado en el conflicto que se armó. Puertas adentro de Simona no se vivía como esa tensión que pasaba afuera y que veía después en mi casa, en los portales o en la tele, en las grabaciones o en la tele no lo sentía", comenzó la actriz.

juan darthes calu rivero 3.jpg

"De hecho, mi relación con Juan siempre fue buena, nunca me sentí incómoda. Tampoco tenía tantas escenas con él como tal vez otros personajes, y nunca me preguntaron nada al respecto. La realidad es que tampoco hubiese respondido nada porque no sé, entonces me cuesta tomar una postura cuando de verdad no sé qué pasó", destacó Roitman.

Embed Sssss Una publicación compartida por S T E F R O I T M A N (@stefroitman) el 12 de Jul de 2018 a las 5:30 PDT



Y finalizó: "Sí soy partidaria de que hay que escuchar a todos. Por algo las cosas se dicen, por algo se habla todo, que está bueno también, pero no me gusta hablar de algo que no sé. No puedo tomar partido por nadie porque a Calu no la conozco y a Juan lo conozco, y yo tuve una muy buena experiencia con él, de verdad si tuviese que hablar de mi presente digo no lo puedo creer porque me llevé súper bien y me trató muy bien, y las escenas que tuve con él fueron bárbaras".





El video.