Stefanía Roitman contó sobre su situación de acoso en un colectivo

"Podemos Hablar", Marcela Baños volvió a relatar su dura historia en la adolescencia cuando fue violada en un casting de modelo tras ser drogada con un té. La conductora de "Pasión de sábado" reveló su experiencia de vida en " Anoche, envolvió a relatar su dura historia en la adolescencia cuando fue violada en un casting de modelo tras ser drogada con un té. La conductora de "Pasión de sábado" reveló su experiencia de vida en " Intrusos " durante la semana pasada.





Telefe, la actriz Stefanía Roitman felicitó a Baños por su valentía y dijo que hablar de estas cosas hace bien. En su visita al ciclo de, la actrizfelicitó a Baños por su valentía y dijo que hablar de estas cosas hace bien.





"Es importante darle foco a esas cosas porque son dolorosos de verdad. Yo tengo casos cercanos y está bueno que se hable. Qué bueno que de verdad siento que está cambiando", sostuvo.





Y contó su experiencia en un colectivo: "Iba sentada, volvía de la secundaria, se sintió al lado mío un señor que parecía una persona normal y de repente se estaba tocando, pero es una sensación de latir el corazón fuerte. Pensé que me iba a hacer algo pero estaba lleno de gente. Te está acosando, me bajé en la próxima parada y no sabía qué hacer".