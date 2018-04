Stefanía Roitman: "Con Gastón no estábamos ni a los besos ni a los mimos"

Una publicación compartida por Gaston Soffritti (@gsoffritti) el Mar 19, 2018 at 10:10 PDT

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la bella actriz quien explicó sobre este tema: "Vi las fotos y vi lo que escribieron al respecto pero realmente pusieron cosas que son cualquier cosa (se ríe)".

"No estábamos ni a los besos ni a los mimos. Si no salgo a aclarar nada es porque no hay nada que aclarar, digamos que es lo mismo de siempre, así que lo entiendo y está todo bien".





"Con Gastón nos llevamos genial, somos muy buenos amigos y la pasamos bárbaro. Pero no señores, ¡No hay romance!", finalizó Stefanía.