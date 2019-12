El sorpresivo balance de fin de año de Karina "la Princesita": "Me faltó ser menos boluda"

Karina "La Princesita" se animó a hacer una balance público sobre su vida en el 2019 y contestó preguntas a sus seguidores en Instagram y Twitter.

Uno le consultó sobre su balance referido al 2019. La cantante, sin dudarlo, aseguró que le fue “Más o menos. Me faltó ser menos boluda, más fría y calculadora para algunas cosas. Creí que poner solo el corazón era una buena base para todo. Pero entendí que, para no salir perjudicado, en algunas cosas hay que poner primero la cabeza y luego el corazón”.

Otro seguidor le preguntó si ella ignora las críticas. “A veces sí les doy bola. Pero me pongo mal y después digo ‘qué boluda que soy. Hay cosas realmente importantes y tristes como para darle bola a estos boludos’ y se me pasa”, indicó.

“¿Por qué estabas muy sensible en los últimos programas de ShowMatch?”, cuestionaron y ella aclaró: “Mmm… por el momento no tengo la necesidad de contarlo. Hoy prefiero guardármelo para mí. Pero sí, no me venía sintiendo bien a lo último. Nada que ver el con el programa, eh. Pero hay que priorizarse y rodearse de gente que te contenga y de buena energía, más aun al estar tan expuesto. No supe hacerlo yo”.

